Варшава, , 16:40 — REGNUM

Разработчики польской студии Draw Distance поделились подробностями своего проекта Vampire: The Masquerade — Coteries of New York. Игровой процесс будет строиться на трёх основных параметрах персонажа: голоде, человечности и маскараде, сообщает портал Vamers 12 августа.

Параметр голода будет приближать персонажа игрока к «одержимости», человечность будет открывать дополнительные опции в диалогах (или наоборот блокировать некоторые опции), а маскарад позволит сливаться с обычными людьми и не вызывать подозрения у охотников на вампиров.

Vampire: The Masquerade — Coteries of New York выйдет в конце 2019 года на PC и Nintendo Switch. Другим ожидаемым проектом по вселенной «Маскарада» станет Bloodlines 2 — её релиз ожидается в начале 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики System Shock 2 готовят обновлённую версию игры