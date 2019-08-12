Екатеринбург, , 16:12 — REGNUM

В Свердловской области не наблюдается роста случаев домашнего насилия. Об этом заявила замглавы отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Лилия Буткевич на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Число лиц, состоящих на учёте по семейно-бытовым правонарушениям, по-прежнему составляет 1 тысячу 500 человек на всю Свердловскую область, отметила представитель полиции. С данными гражданами ведётся адресная профилактическая работа, их регулярно навещают участковые.

Случаев жестокого обращения с детьми также больше не становится — за первую половину 2019 года произошло 24 таких инцидента, что примерно совпадает с показателями предыдущего года.

Заявления, что в полиции не реагируют на единичные обращения женщин об избиении, являются недостоверными. Другое дело, что часто стороны примиряются, и административное производство не доходит до своего завершения, добавила представитель МВД.

Напомним, с июля 2019 года началось несколько интернет-кампаний, рассказывающих о всплеске семейно-бытового насилия в России. В частности, жителям России рассказывают, что в стране якобы ежегодно погибают 14 тысяч женщин от рук своих мужей. Многие эксперты связывают возросшую шумиху с лоббированием закона о профилактике домашнего насилия, который хотят внести осенью в Госдуму.

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