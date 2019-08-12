Оренбург, , 16:11 — REGNUM

В Оренбурге на стене здания, находящегося по переулку Каширина, создадут граффити в память о Кирилле Толмацком (Децле). Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации, оренбургские поклонники рэп-исполнителя уже получили разрешение на оформление стены.

Стена памяти Децла Пресс-служба администрации Оренбурга

Инициативная группа отметила, что заручились поддержкой главного художника Оренбурга Натальи Бровко. Уже готов эскиз изображения. Начался сбор средств.

Расходы составят 80 тыс. рублей. Деньги пойдут на материалы, работу художника и аренду спецтехники.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет.