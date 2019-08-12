Барнаул, , 16:07 — REGNUM

Основная проблема заключается не в искусственном интеллекте, а в готовности людей правильно им пользоваться, считает доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM идею привлечь искусственный интеллект для оценки студентов по различным параметрам он отметил:

«Идея вполне может иметь в себе рациональное зерно, однако существует опасность, что данная технология будет использоваться формально по отношению к студентам. Автоматический анализ успеваемости, управление на основе его индивидуальной траекторией обучения сейчас в тренде, данная возможность в разных формах есть во многих системах электронного и дистанционного обучения. В некоторых она дает рекомендации педагогу, в некоторых автоматически подбирает материал под уровень подготовки обучаемого.

Однако проблема в том, что и в том и другом случае общую ответственность всё равно осуществляет человек, педагог или администратор. Например, система считает, что студент должен быть отчислен, однако администрация, принимая данную рекомендацию к сведению, не следует ей, например, потому что видит, что система не учитывает какие-то факторы.

Системы, автоматически формирующие маршрут обучения студента, только внешне работают самостоятельно, на самом деле за ними стоят разработчики, педагоги, которые калибруют их, подбирая критерии успешности и неуспешности освоения каждого учебного модуля, устанавливая связи между ними. Поэтому хоть система и принимает решения самостоятельно, в идеале эти решения максимально близки к тем, которые бы приняли её авторы в той же самой ситуации.

В обоих случаях люди, ответственные за обучение студентов, должны полностью осознавать алгоритм работы информационной системы, ее логику принятия решения, контролировать её и в случае необходимости корректировать.

И, как мне кажется, в этом есть определенная сложность. Нужно изучать вопрос готовности специалистов высших учебных заведений, как администрации, так и преподавателей, быть именно ведущим в паре человек-искусственный интеллект. Их умение принимать его решения именно как совет и рекомендацию, критически относиться к ним, перепроверять и корректировать.

Алексей Ушаков По моим наблюдениям, слишком большой процент специалистов воспринимают информационные системы как непререкаемый авторитет, не подлежащий сомнению. В этом случае система фактически руководит человеком, что не только неэтично, но и не соответствует текущему уровню развития искусственного интеллекта. Он еще не готов полностью взять на себя ответственность.

Поэтому основная проблема не в ИИ, а в готовности людей правильно им пользоваться. Для этого требуется обучение людей, прочём долгосрочное обучение, так как краткий инструктаж годится именно для исполнителей, а в данном случае речь идет о приобретении опыта принятия решений в новых условиях.

Я бы внедрял системы искусственного интеллекта осторожно, шаг за шагом, по мере готовности людей принять на себя новый уровень ответственности. Это должно занять несколько лет.

Естественно это общая оценка, некоторые университеты и факультеты, имеющие опыт электронного обучения, или уже применяют данные технологии или созрели к их внедрению».

Напомним, ранее о внедрении искусственного интеллекта в процесс исключения студентов сообщил директор Центра EdCrunch University НИТУ «МИСиС» Нурлан Киясов. По его словам, система будет настроена так, чтобы оценивать успеваемость учащихся, их активность на лекциях, а также поведение и участие в общественной жизни. На основе этих данных руководство вуза будет получать рекомендации искусственного интеллекта по поводу дальнейших действий в отношении студента.

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