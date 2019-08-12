Нальчик, , 16:49 — REGNUM

Тотальная проверка технического состояния школьных автобусов стартовала в Кабардино-Балкарии. В мероприятиях принимают участие сотрудники технического надзора Госавтоинспекции, представители Ространснадзора по СКФО, а также руководители территориальных органов образования и общеобразовательных организаций, сообщили ИА REGNUM 12 августа в пресс-службе МВД республики.

«Рабочие группы проведут контрольную проверку технического состояния школьных автобусов и транспорта, привлекаемого для перевозки детей по заказу, а также их оснащенность тахографом», — рассказали в ведомстве.

Мероприятия продлятся до 16 августа. Проверку также пройдут и водители, занимающиеся перевозкой детей, на наличие категории «Д» и необходимого стажа. К дальнейшей работе будут допущены только полностью прошедшие проверку автобусы и водители.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 автопарки школ и медучреждений Кабардино-Балкарии пополнились 63 единицами нового специализированного транспорта.