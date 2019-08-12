Калуга, 12 августа 2019, 16:01 — REGNUM

Более 544 млн рублей предусмотрено в Калужской области на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Из них порядка 457 млн рублей составят средства федерального бюджета и около 88 млн рублей — областного. Об этом 12 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя министра здравоохранения области Ильи Совакова.

Жорж де Латур. Новорожденный. 1648
Жорж де Латур. Новорожденный. 1648

По его словам, во втором квартале 2019 года в регионе смертность детей от рождения и до одного года снизилась до 3,8. Таким образом, Калужская область добилась минимума младенческой смертности за всю историю. В числе основных задач детской медицины: совершенствование материально-технической базы детских поликлиники, повышение квалификации неонатологов и педиатров. В 2019 году планируется переоборудовать и дооснастить порядка 20% детских поликлиник. В частности, было выделено 17,7 млн рублей на реконструкцию детской поликлиники в Калуге на улице Молодежной и 15,6 млн рублей на подготовку документации по реконструкции Областной клинической детской больницы.

Совершенствование детского здравоохранения и службы родовспоможения осуществляемого в рамках национального проекта «Здравоохранение» направлено на снижение в Калужской области к 2024 году младенческой смертности до 3,7 на тысячу новорождённых.