Краснодар, 12 августа 2019, 16:01 — REGNUM
Казачьи частные охранные предприятия (ЧОПы) занимаются охраной 96% школ, работающих на территории Краснодарского края. Такие данные привел 12 августа на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае губернатор Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба администрации региона.
Совещание состоялось в рамках подготовки к новому учебному году, на нем были рассмотрены вопросы безопасности школ и детских садов.
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