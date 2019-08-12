Йошкар-Ола, , 16:00 — REGNUM

Научно-методические аспекты формирования растительных коллекций и прикладные аспекты использования коллекций ex situ обсудили участники совещания Совета ботанических садов Урала и Поволжья в Йошкар-Оле. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба Поволжского государственного технологического университета (Волгатех).

Совещание прошло с 5 по 9 августа, в нём приняли участие 67 представителей 25 организаций. В ходе мероприятий совет рассмотрел вопросы правового, документального, кадрового и финансового сопровождения деятельности учреждений — держателей растительных коллекций. Руководители ботанических садов представили доклады о результатах работы. Был избран новый председатель Совета ботанических садов Урала и Поволжья. Им стал директор Южно-Уральского ботанического сада-института, доктор биологических наук Зиннур Шигапов. В состав Совета принят ботанический сад Вятского государственного университета.

Участники встречи побывали в Моркинском районе у памятника природы «Карман Курык», на реинтродукционных площадках, где ознакомились с растениями, широко встречающимися в Марий Эл, а также с занесенными в Красную книгу республики. Состоялись и экскурсии по Ботаническому саду-институту Волгатеха, который в этом году отмечает 80-летие.

По традиции в последний день работы представители ботанических садов обменялись посадочным материалом.

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