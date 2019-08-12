Березники, Пермский край, , 15:56 — REGNUM

В Березниках Пермского края местный житель угодил в яму на участке дороги, которую ремонтировала строительная компания «Строительная компания «Химспецстрой». Нарушения при производстве работ на ул. Пятилетки стали поводом для административного наказания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, фирма не установила сигнальные огни на участке дороги и не оснастила его временным освещением. В результате в темное время суток мужчина упал в яму. Медики оценили вред здоровью как средней тяжести.

Арбитражный суд оштрафовал компанию на 300 тыс. рублей за нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации, установленных уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, при выполнении работ. Решение не вступило в законную силу.