Кемерово, , 15:49 — REGNUM

В Кузбассе минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов с 1 сентября увеличится с 4,13 до 6,17 рублей за квадратный метр общей площади. Таким образом услуга подорожает на 62,5%. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из поставления, опубликованного на сайте администрации региона.

Документ подписан исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Вячеславом Телегиным.

Отметим, что минимальный размер взноса на капремонт в Кузбассе в последний раз повышался в июле 2017 года — на 5,9%. До этого он составлял 3,9 руб. за 1 кв. м.