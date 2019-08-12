Тюмень, , 15:48 — REGNUM

В Тюменской области за семь месяцев 2019 года прокуроры выявили 3 074 нарушений в сфере оплаты труда. В суды направлено 1 363 иска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

По актам прокурорского реагирования в дисциплинарной ответственности привлечено 211 лиц, к административной — 181. Возбуждено 45 уголовных дел.

По данным оперативного мониторинга по состоянию на 1 августа 2019 года в Тюменской области 24 организации имеют задолженность по заработной плате на общую сумму более 145 млн рублей.

Более половины суммы задолженности приходится на 17 организаций, проходящих различные процедуры банкротства. Это завод «Сибнефтегазмаш», ПАО «Ялуторовский автомобильный завод», ЗАО «Тюменский строитель», ЗАО «Стройимпульс» и другие.

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