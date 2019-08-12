Ростов-на-Дону, , 15:43 — REGNUM

Материалы уголовного дела в отношении главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина переданы в суд. Об этом сообщает Следственный комитет РФ 12 августа.

Роман Илюгин Rostov-gorod.ru

Чиновнику предъявлено обвинения по двум статьям УК РФ — п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Как полагают следователи, с 2011 по 2017 годы Илюгин, будучи архитектором Ворошиловского района Ростова-на-Дону, «своевременно не выявил и не пресёк нарушения земельного, градостроительного законодательства в деятельности застройщиков, осуществлявших самовольное строительство многоквартирных жилых домов по 12 адресам, расположенным в территориальных зонах, предназначенных для индивидуальной жилой застройки».

Кроме того, архитектора обвиняют в незаконной выдаче разрешения на строительство двух жилых домов. Один из них эксплуатировался как здание общественного назначения, к строительству второго были привлечены деньги дольщиков, они оказались похищены. Решениями суда строения были признаны не соответствующими нормам строительства.

«Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении следкома.

ИА REGNUM напоминает, что Роман Илюгин находится под домашним арестом. Меру пресечения ему продлили до 4 сентября.

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