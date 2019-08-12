Лондон, , 15:33 — REGNUM

Согласно докладу о языковых тенденциях, опубликованному испанской ежедневной газетой El País, число учащихся начальных и средних школ в Великобритании, изучающих французский язык, за пять лет сократилось на 30% в пользу испанского языка, передает Courrier International.

По данным исследования, упадок французского и рост испанского языка начался около двадцати лет назад. В Великобритании испанский считается более легким в изучении и более полезным для торговли.

В целом изучение иностранного языка мало интересует учащихся в Великобритании. Число желающих продолжить изучать языки после окончания средней школы с 2014 года сократилось на 19%. Специалисты также связывают эту тенденцию с выходом Великобритании из Европейского союза (ЕС).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года президент Франции Эммануэль Макрон выразил намерение сделать французский язык основным во всей документации ЕС.

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