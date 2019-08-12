Нижний Тагил, Свердловская область, , 15:24 — REGNUM

В Нижним Тагиле (Свердловская область) проводится закрытое совещание с участием министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает «Новый день».

Встреча проходит прямо на нижнетагильском Уралвагонзаводе. Тема совещания — гособоронзаказ и его исполнение.

Напомним, ранее Сергею Шойгу представили разработки боевых роботов на базе Т-72Б3. Министр смог оценить новую технику прямо на Уралвагонзаводе.

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