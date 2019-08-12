Псков, , 15:06 — REGNUM

В Псковской области из 1365 источников централизованного питьевого водоснабжения 22,1% не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора, в 2018 году этот показатель был выше — 22,9%.

В ведомстве отметили, что за шесть лет число состояние источников водоснабжения в регионе улучшилось: в 2013 году не отвечало санитарно-эпидемиологическим требованиям 32,6% из них. Но и в 2019 году показатель остаётся выше, чем в среднем по России (15,2%).

Результаты анализа качества питьевой воды в первом полугодии 2019 года в Псковской области показали: из источников питьевого централизованного водоснабжения по санитарно-химическим показателям 27,8% не соответствуют нормам (в 2018 году — 29,7%), по микробиологическим показателям — 6% (в 2018 году — 5,9%). В распределительной сети процент неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям составляет 25,8% (в 2018 году — 28,2%), по микробиологическим показателям — 4,7% (в 2018 году — 5,6%).

В Псковской области из 1365 источников питьевого водоснабжения только два являются поверхностными — это река Великая в Пскове и река Ловать в городе Великие Луки — часть населения этих городов получают воду из этих водоёмов. Все другие населённые пункты области обеспечены водой из подземных источников водоснабжения. В целом, доля населения Псковской области, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, составляет 85,2%.