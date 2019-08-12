Рим, 12 августа 2019, 15:04 — REGNUM
15 августа, в праздник Успения Богородицы, на который в Италии традиционно приходится пик отпускного сезона, на каникулы отправятся 68% граждан страны, сообщает информагентство ANSA в понедельник, 12 августа, со ссылкой на данные профильных экспертных ассоциаций.
К 15 августа как к «обычному дню» относятся лишь 11% граждан, ещё 21% считают этот день праздником, но проведут его дома.
Две трети граждан, которые отправятся в отпуск в августе, проведут его на берегу моря.