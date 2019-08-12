Симферополь, , 15:02 — REGNUM

Несмотря на проблемы с работой подрядчика, многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе будет сдан вовремя. В этом 12 августа президента России Владимира Путина заверил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В этом году, Владимир Владимирович, сдаётся больница на 734 койко-места. Благодаря вашей персональной поддержке все службы работают, так сказать, в едином порыве, поэтому рисков срыва сроков ввода в эксплуатацию нет», — заявил руководитель республики.

Как сообщало ИА REGNUM, министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов сообщил журналистам, что новый многофункциональный медцентр им. Семашко в Симферополе с высокой долей вероятности не будет сдан в эксплуатацию вовремя — в декабре 2019 года, поскольку подрядчик допустил серьёзное отставание по всему фронту работ, общей стоимостью 8,4 млрд рублей.

Читайте также: Подрядчик нового медцентра в Симферополе не платит зарплату рабочим

Читайте ранее в этом сюжете: Путину пожаловались на нехватку медицинских кадров в Крыму