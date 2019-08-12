Ставрополь, , 15:07 — REGNUM

Предприниматель из Ставропольского края, директор ООО «Эверест» Данила Бондаренко признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Он скрыл от государства более 20 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 12 августа в краевом управлении СКР.

Установлено, что с января 2011 по декабрь 2013 года бизнесмен указывал в декларациях ложные данные, благодаря чему незаконно получал налоговый вычет с НДС по фиктивным договорам купли-продажи товаров и услуг. В итоге компания не доплатила в бюджет более 20 млн рублей.

Злоумышленнику назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года. Суд также постановил взыскать с него неуплаченные налоги в полном объёме.

«В ходе расследования уголовного дела судом был наложен арест на имущество Бондаренко для обеспечения возможности возмещения причиненного преступлением ущерба», — пояснили в краевом управлении СКР.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии руководитель муниципального водоканала города Малгобека подозревается в сокрытии более 2 млн рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание налогов с организации. По версии следствия, эти деньги злоумышленник «спрятал», производя расчёты с кредиторами и дебиторами, минуя расчётные счета организации.