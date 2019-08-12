Лондон, , 16:18 — REGNUM

Разработчики из Foam Sword Games анонсировали дату релиза своей приключенческой игры Knight and Bikes. Игры выйдет 27 августа 2019 года, сообщается в Twitter-аккаунте игры 12 августа.

Игра выйдет на PS4 и PC (в Steam). По сюжету проекта игрокам предстоит управлять двумя подругами: Нессой и Демельцией. Девочки отправятся в приключение со своим питомцем гусем и головой бессмертного рыцаря и попытаются найти древние сокровища.

Knights and Bikes — это приключенческая игра от студии Foam Sword Games. В ней игрокам предстоит путешествовать по различным локациям, решать головоломки и собирать «безделушки», которые можно будет обменять на улучшения для велосипеда одной из героинь.

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