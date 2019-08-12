Калуга, , 14:53 — REGNUM

Девять команд из Белгородской, Калужской, Кировской, Нижегородской, Смоленской, Ульяновской Ярославской, областных потребительских союзов, а также представители потребительской кооперации из Башкирии и Татарии 20 сентября 2019 года примут участие в автопробеге автолавок по маршруту: Калуга — Медынь — Боровск — этнопарк «Этномир». Автопробег пройдёт в рамках форума «Хлеб, ты — мир». Об этом 12 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в организационном комитете по проведению акции.

Целью пробега является демонстрация различных сфер применения автолавок потребительскими обществами России по обслуживанию сельского населения. В состав каждой команды входят водитель и продавец. В автопробеге участвуют только действующие автолавки, которые будут оснащены ассортиментом товаров региональных брендов.

«Участники, гости форума, жители Калужской области станут свидетелями увлекательного мероприятия, увидеть необычное состязание профессионалов мобильной торговли, познакомиться с современными технологиями её организации, а также с лучшими региональными гастрономическими брендами», — сказал руководитель проекта «Автолавка» Центросоюза России Василий Шабалдин.

В период с 19 по 22 сентября 2019 года Центросоюз России при поддержке Правительства РФ проводит в калужском этнографическом парке «Этномир» международный форум потребительской кооперации «Хлеб, ты — мир».