Екатеринбург, , 14:57 — REGNUM

Свердловская область усилила свою притягательность для мигрантов как из стран СНГ, так и из других государств. Статистику опубликовал Росстат.

За первые полгода 2019 года в регион прибыли 8 тысяч 199 мигранта из СНГ и 1 тысяча 262 — из остального зарубежья. «Утекло» 2 тысячи 239 человек и 258 человек соответственно.

Таким образом, миграционный прирост составил 6 тысяч 964 человека. Это в 4,6 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года (1 тысяча 503 человека).

Напомним, несмотря на международный успех, в межрегиональных миграционных процессах Свердловская область потеряла 3 тысячи 455 жителей за первые шесть месяцев 2019 года. Разница между внутрироссийскими эмигрантами и иммигрантами увеличилась более чем в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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