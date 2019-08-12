Пермь, , 14:52 — REGNUM

В Перми все детские сады, школы и учреждения дополнительного образования готовы к новому учебному году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В краевой столице с 15 июля по 9 августа прошли тотальные проверки образовательных учреждений. Оценку состоянию пожарной безопасности, пищеблоков, инженерных систем, а также оснащение мебелью оснащению давали межведомственные комиссии.

Добавим, в 2019/20 202 годах в школах Перми будут учиться 119 тысяч школьников, в детских садах образовательный процесс пройдет для более 66 тысяч воспитанников.