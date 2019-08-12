Симферополь, 12 августа 2019, 14:47 — REGNUM
Отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем Крыма. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, власти республики совместно с Министерством здравоохранения РФ работают над созданием жилищных условий для приезжих работников здравоохранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенту РФ Владимиру Путину сообщили о том, что половину объектов здравоохранения Крыма модернизировали после воссоединения полуострова с Россией, а по многим направлениям была снижена смертность местных жителей.
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