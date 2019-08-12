Симферополь, , 14:47 — REGNUM

Отсутствие узких специалистов по ряду направлений здравоохранения остаётся одной из главных нерешённых проблем Крыма. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

На приеме у врача Rk.gov.ru

«Сегодня при 8000 штатных единиц у нас не хватает 600 врачей, где-то при 18 000 штатных единиц не хватает 1400 представителей среднего медицинского персонала», — сообщил глава РК.

По его словам, власти республики совместно с Министерством здравоохранения РФ работают над созданием жилищных условий для приезжих работников здравоохранения.

«Надеемся, что с помощью реализации нацпроектов мы ситуацию в этой сфере преодолеем, так или иначе», — подчеркнул Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенту РФ Владимиру Путину сообщили о том, что половину объектов здравоохранения Крыма модернизировали после воссоединения полуострова с Россией, а по многим направлениям была снижена смертность местных жителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Путину доложили о снижении смертности крымчан