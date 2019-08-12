Ростов-на-Дону, , 14:40 — REGNUM

Уникальные для Ростова-на-Дону мусорные контейнеры для раздельного сбора мусора появились на улице Миронова 2а Первомайского района города, 12 августа сообщает Южная служба новостей.

Конструкция включает в себя емкость для смешанных отходов и две емкости для сухого мусора. Кроме этого конструкцией предусмотрен сбор крупногабаритных отходов, а сзади оборудована площадка, на которой можно оставлять строительный мусор.

Контейнеры для раздельного сбора мусора сделаны с использованием мраморной крошки, которая не позволит наклеивать на них рекламу.

По словам начальника отдела организации обращения с твердыми коммунальными отходами министерства ЖКХ Ростовской области Сусанны Мишиной, при разделении отходов применяются понижающие коэффициенты, поэтому, если жители выберут подобную систему накопления мусора, то они смогут сэкономить на коммунальных платежах.

«При разделении отходов на две и более фракции применяется понижающий коэффициент 0,96, на три и более — 0,86, при разделении отходов на пять — потребители будут платить не по нормативам, а по фактически накопленным отходам», — пояснила она.

Напомним, что согласно закону о раздельном сборе мусора, в текущем году мусор должен делиться на две фракции (органический и неорганический), а уже в 2020 году он должен быть разделен на три и более фракции.