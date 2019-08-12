Симферополь, 12 августа 2019, 14:34 — REGNUM
Почти половина объектов здравоохранения Крыма модернизирована за период, прошедший с момента воссоединения полуострова с Россией, по многим направлениям была снижена смертность крымчан. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, на полуострове также снизилась смертность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская заявила, что симферопольский район Крыма — единственный район, где рождаемость превышает смертность граждан.
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