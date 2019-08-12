Симферополь, , 14:34 — REGNUM

Почти половина объектов здравоохранения Крыма модернизирована за период, прошедший с момента воссоединения полуострова с Россией, по многим направлениям была снижена смертность крымчан. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В эксплуатации министерства здравоохранения Республики Крым находится более 2000 объектов. Из них подверглись модернизации — частичной или полной — около 40% за эти пять лет, чего не было никогда в данном случае. Мы получили более 6,5 тысячи единиц нового оборудования. Соответственно, показатели по здравоохранению у нас тоже поползли вверх», — отметил Аксёнов.

По его словам, на полуострове также снизилась смертность.

«Смертность от системных болезней кровообращения снизилась на 20%, от туберкулёза — на 35%. Детская смертность — на 40%, а младенческая — в 1,9 раза практически. Это было достигнуто совместно со специалистами министерства здравоохранения Российской Федерации», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская заявила, что симферопольский район Крыма — единственный район, где рождаемость превышает смертность граждан.

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