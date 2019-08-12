Белград, , 14:34 — REGNUM

В Сербии более сотни свиней погибли в результате вспышек африканской чумы свиней. Так, согласно сообщению Всемирной организация по охране здоровья животных, которая ссылается на данные министерства сельского хозяйства Сербии, три случая заболевания были выявлены районе Белграда и один — в Подунайском округе.

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Первый случай был зарегистрирован 30 июля в стаде в Младеноваце, где одна свинья умерла, а в общей сложности 23 свиньи были забиты и утилизированы. Ещё два случая произошли здесь же 1 и 6 августа, 7 августа вспышка АЧС была зафиксирована в городе Смедеревска-Паланка.

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Уточняется, что в общей сложности погибли семь свиней, ещё 114 были забиты.

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