Тверь, , 14:37 — REGNUM

По итогам января-июня 2019 года рынок новых машин в Саудовской Аравии вырос до 233 тыс. 898 единиц, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает портал Wroom.ru.

Одной из причин роста продаж стало появление на дорогах женщин-водителей.

В июне прошлого года местные власти отменили закон, который запрещал женщинам водить машины. После этого в стране появились женские автошколы. И сегодня уже наблюдается экономический результат от революционного решения властей.

Ожидается, что к 2020 году в Саудовской Аравии будет около трёх миллионов женщин-водителей.

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