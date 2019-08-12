Тверь, 12 августа 2019, 14:37 — REGNUM
По итогам января-июня 2019 года рынок новых машин в Саудовской Аравии вырос до 233 тыс. 898 единиц, что на 23% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает портал Wroom.ru.
Одной из причин роста продаж стало появление на дорогах женщин-водителей.
В июне прошлого года местные власти отменили закон, который запрещал женщинам водить машины. После этого в стране появились женские автошколы. И сегодня уже наблюдается экономический результат от революционного решения властей.
Ожидается, что к 2020 году в Саудовской Аравии будет около трёх миллионов женщин-водителей.
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