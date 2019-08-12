Симферополь, , 14:25 — REGNUM

Из 408 действующих детских садов 211 за пять лет были частично или капитально отремонтированы, ежегодно в республике вводится от пяти до восьми тысяч мест. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это на самом деле был серьёзный прорыв. При этом при реализации федеральной целевой и других программ нами каждый год вводится от пяти до восьми тысяч мест в детских садах, и благодаря вашим поручениям, и в том числе частично национальным проектам нам до 2022 года удастся построить 122 объекта дошкольного образования, что позволит снять очередь в дошкольное детское образование для Республики Крым. Это для нас было большой проблемой», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Сергея Аксёнова, С 2014 года больше половины школ Крыма были отремонтированы и модернизированы.

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