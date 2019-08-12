Симферополь, 12 августа 2019, 14:25 — REGNUM
Из 408 действующих детских садов 211 за пять лет были частично или капитально отремонтированы, ежегодно в республике вводится от пяти до восьми тысяч мест. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Сергея Аксёнова, С 2014 года больше половины школ Крыма были отремонтированы и модернизированы.
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