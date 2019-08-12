Калининград, , 14:23 — REGNUM

За безопасностью в Калининградской области теперь следят экипажи новой вертолётной части. Соединение было создано специально для защиты российского анклава, передает 12 августа Общественное телевидение России.

Главная задача военных — обнаружение подлодок и проведение поисково-спасательных работ, но при необходимости они смогут поддержать действия сухопутных войск и кораблей Балтийского флота, нанося удары, как по наземным, так и морским целям противника. Все учебно-боевые задачи лётчики морской авиации могут выполнять круглые сутки.

Андрей Сасько, начальник группы авиационного вооружения. «Экипаж, выполняя свою задачу, наводится на цель, сбрасывает ракету, ракета после этого срабатывает, в воде находит цель и уничтожает».

Антон Полтавец, штурман вертолета. «Очень много полётов, очень много заданий. Они всегда разные. Полетов много и интересно».

Сейчас в составе новой войсковой части — морские противолодочные и спасательные вертолёты Ка-27, транспортные Ми-8 и так называемые «крокодилы» Ми-24. Однако в дальнейшем их заменят более новые машины.