Калининград, 12 августа 2019, 14:23 — REGNUM
За безопасностью в Калининградской области теперь следят экипажи новой вертолётной части. Соединение было создано специально для защиты российского анклава, передает 12 августа Общественное телевидение России.
Главная задача военных — обнаружение подлодок и проведение поисково-спасательных работ, но при необходимости они смогут поддержать действия сухопутных войск и кораблей Балтийского флота, нанося удары, как по наземным, так и морским целям противника. Все учебно-боевые задачи лётчики морской авиации могут выполнять круглые сутки.
Сейчас в составе новой войсковой части — морские противолодочные и спасательные вертолёты Ка-27, транспортные Ми-8 и так называемые «крокодилы» Ми-24. Однако в дальнейшем их заменят более новые машины.