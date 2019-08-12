Екатеринбург, , 14:26 — REGNUM

В Свердловской области более чем в два с половиной раза увеличилась разница между внутрироссийскими эмигрантами и иммигрантами. Об этом сообщают Свердловскстат.

В первые шесть месяцев 2019 года из области в другие субъекты России переехали 18 тысяч 842 человека. В регион же приехали лишь 15 тысяч 387 человек. В итоге область «похудела» на 3 тысячи 455 жителей.

Для сравнения, в январе — июне 2018 году разница между убывшими и прибывшими составлял 1 тысячу 370 человек (более чем в два с половиной раза меньше).

Напомним, в Свердловской области увеличилась естественная убыль населения. Она составила минус 6 тысяч 558 человек.

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