Симферополь, , 14:20 — REGNUM

С 2014 года больше половины школ Крыма были отремонтированы и модернизированы. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«В 350 из 522 школ проведён ремонт, частично электропитание, с заменой сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализования, заменой оконных блоков, ремонтом кровель и так далее», — отметил глава РК.

По его словам, подготовлены и оборудованы 183 школы, внедряющие инклюзивное образование.

«В 190 школах заменены пищеблоки, 216 медицинских кабинетов закуплено в полном объёме, 239 школьных автобусов. В Евпатории создан центр «Кванториум», в котором сегодня обучаются 1600 детей — в данном случае одарённых, которые могут получить там дополнительное образование и применить свои таланты», — подчеркнул Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, малообеспеченным многодетным семьям Крыма увеличили на 30% от величины прожиточного минимума для детей размер компенсации на покупку школьной формы — до 3152 рублей.

Об этом: Малообеспеченным семьям Крыма помогут собрать в школу детей

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Крыма рассказал Путину, как вырос бюджет полуострова