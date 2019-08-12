Симферополь, 12 августа 2019, 14:20 — REGNUM
С 2014 года больше половины школ Крыма были отремонтированы и модернизированы. Об этом 12 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
По его словам, подготовлены и оборудованы 183 школы, внедряющие инклюзивное образование.
Как сообщало ИА REGNUM, малообеспеченным многодетным семьям Крыма увеличили на 30% от величины прожиточного минимума для детей размер компенсации на покупку школьной формы — до 3152 рублей.
Об этом: Малообеспеченным семьям Крыма помогут собрать в школу детей
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