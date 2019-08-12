Нур-Султан, , 14:11 — REGNUM

Саперы Вооруженных сил Казахстана приступили к разминированию территории воинского склада в городе Арыси Туркестанской области республики, сообщили в пресс-службе министерства обороны страны.

В оборонном ведомстве отметили, что продолжаются работы по восстановлению военного городка. С проведением ремонтных работ ознакомился министр обороны Нурлан Ермегбаев.

Отмечается, что за весь период работы саперные группы обнаружили 150 тыс. фрагментов боеприпасов. Военнослужащие полностью отчистили от фрагментов 1,25 тыс. кв. км.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года на территории воинского склада в городе Арыси Туркестанской области Казахстана произошел мощный взрыв, за которым последовали разрывы боеприпасов. В результате чрезвычайной ситуации в городе было повреждено до 90% зданий.

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