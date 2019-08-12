Лиссабон, , 14:29 — REGNUM

Водители бензовозов, которые требуют повышения оплаты труда, начали бессрочную забастовку в Португалии. Об этом 12 августа передаетAssociated Press.

Дальнобойщики настаивают на поэтапном и ежегодном повышении в течение следующих трех лет их базовой заработной платы и ежемесячных пособий. Они хотят, чтобы их базовая зарплата увеличилась с 630 евро ($705) в месяц до 900 евро к 2022 году.

Работодатели говорят, что они не могут позволить себе выполнить требования профсоюзов дальнобойщиков.

Отмечается, что правительство Португалии уже ввело ограничительные нормы на газ в качестве меры предосторожности после того, как около 2 тыс. водителей автоцистерн начали бессрочную забастовку.