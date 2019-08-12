Вашингтон, , 14:49 — REGNUM

Автор игрового издания Kotaku Зак Цвейзен 11 августа рассказал о «миссии, которую невозможно провалить» в игре GTA: San Andreas. Из-за чрезмерной лёгкости, геймеры превратили её в интернет-мем.

Речь идёт о миссии «Рыба в бочке». В ней CJ (главный герой игры) подписывает контракт и становится совладельцем казино. По сути, эта миссия является катсценой, и игрок не может провалить её. Пользователи в сети начали иронизировать, называя её «самой сложной миссией» в истории видеоигр.

Grand Theft Auto: San Andreas — это приключенческая экшен-игра, релиз которой состоялся в 2004 году. По сюжету проекта, главный герой, афроамериканец по кличке CJ (Карл Джонсон), должен добиться признания у различных городских банд.

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