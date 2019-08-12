Москва, , 13:52 — REGNUM

По-летнему тёплая погода установится в середине августа в Московском регионе. Ожидаются дожди, местами грозы, сообщает 12 августа Гидрометцентр РФ.

«Будет тепло, значения средней суточной температуры будут близки и немного выше климатической нормы», — говорится в сообщении.

Днём 13 августа в Москве будет +23…+25 °С, в области +20…+25 °С. Возможен кратковременный дождь с грозой, ветер с порывами до 12−17 м/с.

В дневные часы 14 и 15 августа небольшие дожди пройдут в отдельных районах, прогремят грозы. Ветер будет дуть с порывами до 12−17 м/с, воздух прогреется до +23…+25 °С в столице и до +20…+25 °С в Подмосковье.

Прохладнее будет 16 августа: +17…+22 °С, местами с небольшим кратковременным дождём. Небольшие дожди ожидаются и 17 августа, днём будет также +17…+22°.

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