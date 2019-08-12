Сеул, , 13:59 — REGNUM

В столице Южной Кореи появилась бамбуковая роща. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей администрации города.

По их словам, в пяти парках столицы, включая парк Ичхон (Ichon Hangang Riverside Park), было высажено 11 707 бамбуковых деревьев. Известно, что на посадку бамбука было выделено 4,6 млрд вон (~$3,77 млн).

«В Южной Корее бамбук произрастает только в южных районах страны, однако после долгих консультаций со специалистами нам удалось посадить бамбук в столице», — сообщили представители администрации.

Известно, что 1300 деревьев было высажено на 6-километровом участке между парком Ичхон и парком Нанджи (Nanji Hangang Park), 1468 деревьев — в самом парке Нанджин, 578 деревьев — в парке Банпхо (Banpo Hangang Park), 2700 деревьев — вокруг моста в парке Янхва (Yanghwa Hangang Riverside Park).

«Бамбуковый лес, высаженный в пяти парках Сеула, поспособствует не только сокращению мелкой пыли в воздухе, но и улучшит здоровье и качество жизни горожан», — добавили представители администрации.