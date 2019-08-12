Лиссабон, , 13:49 — REGNUM

Рано утром сегодня, 12 августа, на некоторых автозаправочных станциях в Португалии закончился бензин и дизтопливо. Это стало следствием начатой в понедельник новой забастовки перевозчиков, отвечающих за транспортировку топлива. Об этом сообщает El Pais.

Правительство страны уже заявило об энергетическом кризисе и объявили чрезвычайное положение в области энергетики до 21 августа. Власти приняли решение нормировать количество топлива, которое граждане могут приобрести. В частности, водители смогут получать максимум 15 литров бензина или дизельного топлива на специально отведенных станциях и 25 литров на всех других станциях. Власти заявили, что у страны есть резервы на три месяца, однако проблема будет касаться их транспортировки до пунктов снабжения.

Напомним, забастовка проходит в разгар сезона летних отпусков в республике. Предыдущую акцию протеста водители бензовозов провели четыре месяца назад. Тогда это спровоцировало проблемы с поставками топлива в аэропорты и для общественного транспорта, а АЗС по всей стране остались без горючего.

Вновь объявить бессрочную забастовки водители решили после переговоров со своими работодателями о повышении зарплаты и соблюдении прав работников, которые оказались безрезультатными. Протестующие заявили, что будут бастовать до тех пор, пока союз работодателей не сделает им «разумного предложения».