Москва, , 13:49 — REGNUM

В Новой Москве в районе Коммунарка будет построено новейшее музейное хранилище. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями музейного сообщества, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Был ряд вопросов по деятельности музеев, часть из них мы решили. Мы говорили и о музейном хранилище Москвы, потому что все запасники переполнены. Это является реальной проблемой. Мы приступили к проектированию мощного хранилища в Коммунарке в Новой Москве. Это будет суперсовременное пространство, которое будут использовать и федеральные музеи. Но, возможно, этого будет мало, и мы рассматриваем вопрос: где ещё построить помещение», — сказал Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году музеи Москвы посетило рекордное количество граждан — 23 млн человек.