Триполи, , 14:10 — REGNUM

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило, что в результате боев в столице Ливии городе Триполи более 105 000 человек оказались перемещенными с апреля этого года после того, как командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар начал наступление на столицу страны, пытаясь отвоевать ее у правительства Ливии.

По информации новостного агентства VOA Swahili, УВКБ ООН отметило, что лишь 2 200 семей из 21 000 перемещенных смогут получить помощь, предоставленную гражданам Ливии организацией. Кроме того, подчеркивается, что перемещенные лица по-прежнему нуждаются в поддержке, мире и стабильности.

Ливия страдает от политического кризиса с 2011 года после того, как был свергнут и убит ливийский диктатор Муаммар Каддафи. Хотя армия Хафтара получает поддержку от правительств ведущих арабских государств, ее военная кампания до сих пор ни к чему не привела.