Кейптаун, , 14:17 — REGNUM

В Кейптауне, ЮАР, прошли массовые беспорядки на улицах. Протестующие перекрыли множество дорог в округе, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Данная акция прошла на фоне недавнего рейда полиции, в ходе которого было задержано около 600 иностранцев и конфискованы тонны контрафактной продукции. На улицах города начали поджигать автомобильные покрышки.

«Митингующие планируют перекрыть движение в Тафелсиге, Истридже, Вудлендсе, Парквуде, Лаванд Хилле, Кенсингтоне, Фактретоне, Оушен Вью, Элсис Ривье, Делфте, Бо-Каапе, Оттеру», — заявил руководитель службы организации дорожного движения провинции Западный Кейп Кенни Африк

Сотрудники дорожной полиции работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки разогнать протестующих.

«Полицейская служба ЮАР пытается усмирить протестующих и увести их с дорог», — сообщил другой представитель службы организации дорожного движения провинции Западный Кейп Ричард Коулман. О насилии во время протестов не сообщается.