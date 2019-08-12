Кейптаун, 12 августа 2019, 16:03 — REGNUM

Министр труда ЮАР Тулас Нксеси заявил, что эксплуатация труда женского населения страны остается на крайне высоком уровне, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media».

Работающая женщина
Работающая женщина

«На большинстве ферм, заводов и во многих компаниях преобладает эксплуатация именно женского труда. Многих женщин вынуждают выходить на работу в поле со своими маленькими детьми на руках. Это крайне несправедливо. Некоторые даже не имеют право на получение пособия по беременности и родам. Многие не получают отпуск по уходу за ребенком. Женщины вынуждены выходить на работу спустя три дня после родов! «— сказал министр накануне своего визита с проверкой в провинцию ЮАР Северо-Запад.

Инспекция сделает акцент на проверке фермерского сектора, сферы оптовых и розничных продаж. Проверяющие должны расследовать случаи несоблюдения трудового законодательства.

«Наш приезд сюда не должен рассматриваться как угроза кому-либо. Мы здесь, чтобы обсудить возможность улучшения производственных отношений», — сказал министр.

Нксеси также отметил, что самый высокий уровень эксплуатации наблюдается в неформальной экономике.