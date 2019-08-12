Екатеринбург, , 13:39 — REGNUM

В Свердловской области уменьшилось число и браков, и разводов. Об этом сообщили в Свердловскстате.

В январе-июне 2019 года было заключено 10 тысяч 507 браков, что на 13,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (12 тысяч 187). Число разводов — 7 тысяч 514, что меньше на 21,8%.

В показателях на 1 тысячу населения число браков составило 4,9 на 1 тысячу (было — 5,7), разводов — 3,5 (было 4,5).

Напомним, на Среднем Урале усилилась естественная убыль населения. Она достигла показателя в минус 6 тысяч 558 человек.

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