Москва, , 13:35 — REGNUM

Государственный музей Владимира Высоцкого получил грант в миллион рублей. О выделении денежных средств 12 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с музейными деятелями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мэр столицы сообщил присутствующим, что не так давно сын известного актеры Никита Высоцкий отметил свой день рождения, и признался, что в плане подарка мог бы отделаться «кофейным сервизом», однако решил пойти дальше и выделить финансирование на нужды музея Высоцкого в столичном районе Таганка.

«Много идей интересных, часть из них реализована, чтобы и больше музей развивался. Поэтому — грант миллион рублей», — отметил Собянин.

Никита Высоцкий в ответ поблагодарил мэра:

«Мы сделали существенный вклад в сторону развития. Мы пользуемся вашими наработками. Спасибо за подарок. А за сотрудничество ещё не раз мы скажем вам спасибо».