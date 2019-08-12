Москва, 12 августа 2019, 13:35 — REGNUM
Государственный музей Владимира Высоцкого получил грант в миллион рублей. О выделении денежных средств 12 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с музейными деятелями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Мэр столицы сообщил присутствующим, что не так давно сын известного актеры Никита Высоцкий отметил свой день рождения, и признался, что в плане подарка мог бы отделаться «кофейным сервизом», однако решил пойти дальше и выделить финансирование на нужды музея Высоцкого в столичном районе Таганка.
«Много идей интересных, часть из них реализована, чтобы и больше музей развивался. Поэтому — грант миллион рублей», — отметил Собянин.
Никита Высоцкий в ответ поблагодарил мэра:
«Мы сделали существенный вклад в сторону развития. Мы пользуемся вашими наработками. Спасибо за подарок. А за сотрудничество ещё не раз мы скажем вам спасибо».