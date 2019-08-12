Тюмень, , 13:36 — REGNUM

В Тюменской области выросло число многодетных семей, получивших безвозмездно земельные участки. В Голышмановском городском округе семьи, имеющие трёх и более детей, обеспечены землёй в полном объёме — там очередь закрыта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте имущественных отношений.

С начала реализации в Тюменской области программы по предоставлению многодетным семьям земельных участков с заявлениями обратились 15 тыс. 788 семей, что составляет 60% от общего количества зарегистрированных многодетных.

Всего за период реализации программы земельные участки получили 8 тыс. 103 семьи. Площадь предоставленных земель составляет 859 га. В 2019 году многодетным гражданам предоставлено 683 земельных участка, из них 61 участок выделен в июле.