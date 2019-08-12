Джакарта, , 13:31 — REGNUM

По данным рейтинга стран по военной мощи Global Firepower (GFP) 2019, Индонезия занимает 16 место из 137 стран мира, сообщает Sindonews.

Согласно рейтингу, в десятку сильнейших стран по порядку убывания входят США с индексом военной мощи: 0,0615, Россия (0,0639), Китай (0,0673), Индия (0.1065), Франция (0,1584), Япония (0,1707), Южная Корея (0,1761), Великобритания (0,1797), Турция (0,2089), Германия (0,2097).

Индекс военной мощи Индонезии, согласно Global Firepower, составил 0,2804. С точки зрения военной мощи, Индонезия стала самым сильным государством среди других стран Юго-Восточной Азии.

Известно, что по военной мощи Индонезии также опережает Израиль (17 место). Согласно этим данным, оборонный бюджет Израиля составляет 19,6 млрд долларов США, что намного превышает бюджет многих ведущих стран мира. При этом, Индонезия на оборонный бюджет тратит 6,9 млрд долларов США.

Напомним, в 2018 году Индонезия заняла 15 место в рейтинге военной мощи Global Firepower. Рейтинг основан на количестве войск и оружия в стране, а также на других факторах, таких как природные ресурсы и промышленность. Ядерное оружие не учитывается.