Кострома, , 13:26 — REGNUM

Международный фестиваль пиротехнического искусства «Серебряная ладья» прошел в субботу, в день 75-летия области, в Костроме, сообщает пресс-служба администрации региона

На берегах Волги он собрал более 22 тысяч человек. Свое искусство продемонстрировали 6 команд из Костромы, Москвы, Нижнего Новгорода, Брянска, Екатеринбурга и Еревана.

В этот раз фестиваль фейерверков был посвящен опере, все выступления проходили под музыкальные композиции из известных оперных спектаклей. В конкурсной программе своё творчество представили четыре команды. Это новички фестиваля — коллективы пиротехников из Екатеринбруга, Брянска и Армении, а также команда «Большой праздник» из Нижнего Новгорода.

Еще две команды выступили вне конкурса — победитель прошлого фестиваля «Орион-арт» из Москвы и костромская арт-студия «Пиромагия». Первой на фестивале стала команда из Нижнего Новгорода с композицией под музыку оперы «Кармен». Второе место у Еревана, третье — у команды из Брянска. Приз зрительских симпатий получила Кострома.