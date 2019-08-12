Москва, , 13:41 — REGNUM

К Земле приближается астероид, величиной больше пирамиды Хеопса. Интернет-пользователи обсуждают в социальной сети Twitter, случится ли конец света из-за огромного небесного тела.

Паники ни у кого нет: очередное сообщение о приближающемся «апокалипсиса» высмеяли. Люди интересуются, нужно ли собирать вещи и бежать, или продолжать жить, как обычно. Большинство пользователей огорчены тем, что конец света, по мнению ученых, не наступит.

https://twitter.com/subbotina_vlada/status/1160854940241317888

https://twitter.com/OlyaRen/status/1160849040747245568

https://twitter.com/4ever_crying/status/1160846486512553984

https://twitter.com/AntonApchekhov/status/1160843626672513024

https://twitter.com/valsemyur/status/1160838461999505408

https://twitter.com/HiltonSkl/status/1160831120293945344

https://twitter.com/Madame_Doh/status/1160806381546561536

https://twitter.com/blossomonlyforu/status/1160857453568901120

Информация о приближении астероида диаметром 160 метров появилась на сайте NASA. Сообщается, что размер космического объекта больше, чем размер пирамиды Хеопса в Египте. Небесное тело должно пролететь на расстоянии миллиона километров от планеты, поэтому, по мнению ученых, событие никак не повлияет на жизнь человечества.

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