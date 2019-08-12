Тюмень, , 13:25 — REGNUM

В Тюменской области за семь месяцев 2019 года количество многодетных семей выросло на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

На начало июля в Тюменской области насчитывалось 26 тыс. 375 многодетных семей.

Напомним, в июне 2019 года в Тюмени проходил митинг, где выступали многодетные матери, утверждавшие, что не видят некоторых льгот, а именно, бесплатных медикаментов до 6 лет и бесплатного проезда для детей на маршрутном общественном транспорте.