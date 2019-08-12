Анкара, , 14:12 — REGNUM

Глава управляющего совета и исполнительный директор турецкой авиакомпании Turkish Airlines Илькер Айджи заявил: «На протяжении праздника Курбан-байрам мы перевезем приблизительно 2 млн пассажиров. На это время мы смотрим с позиции прибывших и уехавших на праздник».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Илькер Айджи отметил: «Я хочу поделиться этой замечательной новостью о нашей эффективности. На земле у нас есть 24 самолета, 12 — на авиазаводе. Планировалось, что летом 2019 года они будут совершать рейсы в составе нашей воздушной флотилии. Но этого не произошло, и мы действуем силами всего 339 самолетов».

Илькер Айджи добавил: «11 августа 2019 года мы совершили 515 рейсов. Это очень хороший результат. На внутренних рейсах мы перевезли 21 тысячу пассажиров, во время функционирования аэропорта имени Ататюрка эта цифра составляла 19 тысяч, на внешних — 25 тысяч, раньше было 22 тысячи, если сюда добавить отложенные и транзитные рейсы, то получится 97 тысяч пассажиров. Даже несмотря на отсутствие самолетов мы превзошли показатели аэропорта имени Ататюрка».