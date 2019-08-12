Портленд, США, , 14:51 — REGNUM

Разработчики из Nightdive Studios решили создать обновлённую версию System Shock 2 в честь 20-летия игры. Об этом представители студии сообщили в своём официальном Twitter-аккаунте 11 августа.

https://twitter.com/NightdiveStudio/status/1160740078685057024

Новая версия выйдет с подзаголовком Enhanced Edition. Разработчики пока не сообщили конкретную дату выхода проекта, но заверили, что его релиз состоится «скоро». Эксперты считают, что в игре обновится графическая составляющая и отдельные элементы игрового процесса.

Помимо System Shock 2: Enhanced Edition разработчики из Nightdive Studios работают на ремейком первой части франшизы. Изначально он должен был выйти в 2018 году, но позже релиз перенесли на 2020 год.

Читайте ранее в этом сюжете: В симуляторе готовки Cooking Mama появится «вегетерианский режим»